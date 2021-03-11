В Ереване сохраняется спокойная обстановка после протестов оппозиции

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Ситуация в Ереване остается спокойной после состоявшихся в среду акций сторонников оппозиционного объединения "Движение за спасение родины", сообщает в четверг корреспондент ТАСС.

У парламента Армении продолжает действовать палаточный лагерь оппозиции. Однако из-за сильного дождя протестующие остаются в палатках. У лагеря дежурят несколько полицейских.

Обстановка у дома правительства страны на площади Республики, где в 11:00 по местному времени (10:00 мск) началось очередное заседание кабмина, также спокойная. Здание охраняет наряд полиции. Протестующих нет, движение для автотранспорта и пешеходов открыто.

В среду в Ереване у парламента страны состоялся митинг оппозиции, собравший несколько тысяч человек. После митинга протестующие провели шествие по центральным улицам Еревана.

В среду руководство Вооруженных сил (ВС) Армении выступило с заявлением, подтвердив требование экс-начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна о необходимости отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и проведении досрочных парламентских выборов. Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности после того, как указ о его увольнении по представлению премьера в срок не подписал президент страны Армен Саркисян, однако при этом не стал обжаловать документ в Конституционном суде (КС). Гаспарян заявил, что указ о его отставке является антиконституционным, и решил оспорить его в административном суде.

В свою очередь Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить, соответствует ли конституции закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба. При этом в оппозиции настаивают, что Гаспарян должен оставаться на своей должности. С таким заявлением выступил представитель "Движения за спасение родины", член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.