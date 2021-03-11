Оппозиционная фракция "Просвещенная Армения" дала согласие на встречу с президентом

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Парламентская оппозиционная фракция "Просвещенная Армения" готова в субботу встретиться с президентом страны, премьер-министром и остальными политическими силами республики для обсуждения путей выхода из внутриполитического кризиса. Об этом в четверг написал на своей странице в Facebook лидер фракции и одноименной партии Эдмон Марукян.

"В ответ на заявление, распространенное вчера президентом Арменом Саркисяном, от имени партии " Просвещенная Армения" и парламентской фракции заявляю, что мы принимаем приглашение и готовы участвовать в любой дискуссии, где можно будет восстановить гражданскую солидарность и найти пути выхода из кризиса", - отметил он.

Президент Армении Армен Саркисян ранее пригласил премьер-министра Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и представителей оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" 13 марта провести встречу для обсуждения путей выхода из внутриполитического кризиса.

Пашинян пока не ответил на приглашение, а представители "Движения за спасение родины" сообщили, что обсуждают данную возможность.

Ситуация в стране

В среду руководство Вооруженных сил выступило с заявлением, подтвердив требование экс-начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна о необходимости отставки Пашиняна и проведения досрочных парламентских выборов. Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности после того, как указ о его увольнении по представлению премьера президент страны в срок не подписал, однако при этом не стал обжаловать документ в Конституционном суде (КС). Сам Гаспарян заявил, что указ о его отставке является антиконституционным, и решил оспорить его в административном суде.

В свою очередь Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить, соответствует ли конституции закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба. При этом в оппозиции настаивают, что Гаспарян должен оставаться на своей должности. С таким заявлением выступил представитель "Движения за спасение родины", член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту ходатайство об увольнении главы Генштаба. Оппозиция после начала кризиса в стране провела уже две встречи с Саркисяном для обсуждения вопроса об отставке Гаспаряна.