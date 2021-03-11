Власти Грузии заявили о готовности вести конструктивные переговоры с оппозицией

ТБИЛИСИ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Грузии готовы продолжать конструктивный диалог с оппозицией, чтобы разрешить политический кризис и вернуться к нормальной работе. Об этом в четверг заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Мы готовы продолжать конструктивный диалог [с оппозицией] и полностью разделяем рекомендации и советы Евросовета, чтобы как можно скорее мы все вместе - как оппозиция так и власть - нашли общий язык и достигли соглашения", - сказал Гарибашвили.

Он также поприветствовал назначение Кристиана Даниэльсона личным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля для посредничества в диалоге между властью и оппозицией. Премьер добавил, что успешное завершение переговоров в первую очередь на руку жителям страны.

Грузия пятый месяц находится в состоянии политического кризиса. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте.

Политический кризис углубился после того, как 23 февраля полиция арестовала депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). 18 февраля, за пять дней до ареста Мелии, в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Митингующие разбили более 20 палаток у здания парламента и до сих пор ночуют в них. Они требуют освобождения Мелии и назначения досрочных парламентских выборов. Находящийся с официальным визитом в Тбилиси глава Евросовета Шарль Мишель, 1 марта провел первый раунд переговоров власти с оппозицией и выразил надежду, что к 16 числу, когда в Брюсселе состоится заседание комиссии по вопросам выполнения Грузией Соглашения об ассоциации, сторонам удастся достичь определенной договоренности.