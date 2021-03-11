Суд Киева по иску Минюста открыл дело для запрета на Украине "Партии Шария"

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Министерства юстиции Украины с требованием запретить деятельность "Партии Шария". Об этом в четверг сообщила пресс-служба инстанции.

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов <...> о противоправной деятельности политической партии и запретить деятельность "Партии Шария", - говорится в сообщении на сайте суда. В пресс-службе добавили, что заседание по делу назначено на 6 апреля.

Служба безопасности Украины 16 февраля открыла уголовное дело против блогера и лидера одноименной партии Анатолия Шария. Его обвиняют в государственной измене и нарушении равноправия граждан. 2 марта стало известно, что Печерский районный суд Киева 25 февраля разрешил задержать Шария. СБУ тогда же объявила блогера в розыск, а 1 марта запросила международную помощь для проведения следственных действий в рамках уголовного дела против Шария, проживающего в ЕС.

"Партия Шария" принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года. Ей удалось провести депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока Украины. В феврале Черновицкий, Ивано-Франковский и Каменец-Подольский горсоветы призвали президента страны Владимира Зеленского, секретаря Совета нацбезопасности и обороны и главу Верховной рады запретить деятельность "Партии Шария", мотивируя это тем, что она якобы продвигает интересы России.