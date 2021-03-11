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Китай рассчитывает на продолжение диалога и контактов с США

Китай рассчитывает на продолжение диалога и контактов с США - премьер Госсовета КНР.

Политический кризис в Армении
Президент Армении не подписал предложение Пашиняна о назначении нового главы Генштаба
Армен Саркисян принял решение вернуть его с возражениями
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