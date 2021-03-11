Глава МИД Британии счел изменение избирательной системы Гонконга подрывающим доверие к КНР

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Изменение Пекином избирательной системы в Гонконге чревато подрывом доверия к Китаю, считает глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Таким образом дипломат прокомментировал в четверг принятую Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) резолюцию.

По оценке Рааба, такое решение направлено на "на ограничение пространства для демократических дискуссий в Гонконге". "Это может лишь еще сильнее подорвать доверие к Китаю", - заявил министр.

Инициированная Пекином реформа избирательной системы нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Она призвана закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР, в котором летом прошлого года был принят закон о защите национальной безопасности.

В проекте реформы речь идет об усовершенствовании метода формирования коллегии выборщиков в Гонконге и увеличении численности ее состава. Этот орган теперь будет не только голосовать за главу гонконгской администрации, но еще и обеспечивать избрание большей части членов Законодательного совета, контролировать процесс выдвижения всех кандидатов. При этом депутатский корпус предполагается расширить с 70 до 90 человек.

Великобритания последовательно выступает с жесткой критикой принимаемых Китаем мер, которые, как заявляют в Пекине, должны препятствовать подрыву государственной власти в Гонконге. С точки зрения Лондона, они ограничивают права и свободы жителей бывшей британской колонии, переданной КНР в 1997 году и, по заявлению Рааба, представляют "нарушение обещаний, которые давал сам же Китай". Отношения между двумя странами заметно обострились после того, как Лондон упростил процедуру получения британских виз и гражданства для значительной части населения Гонконга, распространил на него эмбарго на поставки вооружений в КНР и приостановил действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом. Власти КНР призвали Лондон не вмешиваться во внутренние дела Китая и пообещали принять жесткие ответные меры против Соединенного Королевства.