Мониторинговая миссия ООН выявила случаи проявления ненависти к русскоязычным на Украине

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Случаи проявления ненависти в отношении представителей национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, зафиксированы на Украине. Об этом говорится в новом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, который в четверг представила ее глава Матильда Богнер.

"На территории, контролируемой правительством, УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека) отметило случаи проявления ненависти в отношении национальных меньшинств, в том числе лиц, говорящих по-русски и по-венгерски, ромов и иностранных студентов", - говорится в докладе.

В миссии также обратили внимание на необходимость доработать украинское законодательство в части языковых норм. "Отмечая вступление в силу 16 января 2021 года отдельных положений закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и связанные с этим инциденты, УВКПЧ рекомендует незамедлительно принять закон о защите прав национальных меньшинств, которым будут защищены непосредственно их языковые права", - отмечено в документе.

Проведенный мониторинг охватывает период с 31 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Языковые ограничения и их последствия

С 16 января на Украине вступила в действие очередная норма принятого в 2019 году закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке, если те не попросят обращаться к ним на другом языке. Те, кого отказались обслуживать на государственном языке, могут пожаловаться руководству компании, а затем и языковому омбудсмену.

На фоне ограничений на Украине в последнее время все чаще происходят инциденты на языковой почве. Так, в начале марта во Львове были избиты уличные музыканты за исполнение песен на русском языке. В Харькове за выступление на русском языке из партии "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко выгнали одного из местных депутатов. Одновременно в украинских соцсетях периодически возникают скандалы в связи с нежеланием людей отказываться от русского языка. Один из таких случаев произошел в начале марта, когда девушка в форме украинского военного разместила видео, на котором она пела русскую песню, и сопроводила видео надписью о том, что "не каждый, кто говорит на русском языке, является врагом Украины, и не каждый, кто носит вышиванку, является ее патриотом". При этом, как свидетельствует недавний опрос общественного мнения, проведенный центром "Социальный мониторинг", более половины жителей Украины используют в кругу семьи русский язык в качестве основного или наравне с украинским.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский уверен, что языковой вопрос на Украине не актуален, а все, кто поднимает его, а также вопросы национальности и религии, провоцируют раскол в украинском обществе.