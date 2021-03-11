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Кризис в Сирии
Обновлено 

Новый раунд переговоров по Сирии между Москвой, Анкарой и Дохой пройдет в Турции

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, затем аналогичная встреча пройдет в России

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Следующий раунд переговоров по Сирии в формате РФ - Турция - Катар пройдет в Турции. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Дохе глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским и катарским коллегами.

"Сегодня мы по итогам нашей встречи приняли решение продолжать данный формат на регулярной основе. Мы также договорились провести следующую встречу министров иностранных дел в Турции, а затем аналогичная встреча пройдет в России", - подчеркнул глава турецкого МИД.

Теги
КатарСирияТурцияРоссияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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