Катар рассчитывает на регулярные консультации с Россией и Турцией по Сирии

ДОХА, 11 марта. /ТАСС/. Катар считает полезными трехсторонние консультации по Сирии с Россией и Турцией и рассчитывает сделать их регулярными. Об этом заявил в четверг заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из РФ и Турции.

"Мы надеемся, что такие встречи будут проводиться регулярно в атмосфере согласия и будут способствовать достижению поставленных целей", - отметил глава МИД Катара.

Министр напомнил, что "Сирия переживает сейчас нелегкие времена". "Братский сирийский народ вынужден преодолевать значительные трудности, возросшие в результате пандемии коронавируса на фоне сложной военно-политической обстановки, - указал он. - Мы обратили внимание на страдания сирийского народа и рассмотрели возможности оказания международной гуманитарной помощи в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН".

По его словам, на встрече главы внешнеполитических ведомств трех стран подчеркнули необходимость продолжения борьбы с терроризмом, обеспечения территориальной целостности Сирии и урегулирования конфликта политическими, а не военными средствами, а также "выразили поддержку мирному процессу под эгидой ООН, усилиям спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейру Педерсену и проходящим в Женеве межсирийским переговорам".

"Участники встречи решительно высказались против политизации гуманитарной помощи, которая должна быть предоставлена всем сирийцам на всей территории страны, - констатировал Аль Тани. - Мы считаем важным обеспечить условия для добровольного и безопасного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также ускорить выработку мер по восстановлению доверия и созданию благоприятных условий для реализации миротворческих усилий в Сирии".

Членство Сирии в ЛАГ

Глава МИД Катара считает, что причины, по которым членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) было приостановлено, все еще остаются актуальными.

"Что касается вопроса о возвращении Сирии в ЛАГ, то позиция Катара по этому поводу неизменна. Существуют причины, по которым членство Сирии в организации было приостановлено. И эти причины все еще существуют", - заявил министр, слова которого приводит телеканал Al Jazeera. Он также добавил, что Доха рассчитывает на "достижение политического прогресса в Сирии, поскольку считает это наилучшим путем для возвращения в ЛАГ".

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года на фоне активизации вооруженного конфликта в этой стране.