Чавушоглу заявил, что Турция по-прежнему нуждается в приобретении систем ПВО

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Турция по-прежнему нуждается в приобретении систем ПВО и оставляет за собой право сотрудничать с любой страной в данном вопросе. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Дохе по итогам переговоров с российским и катарским коллегами Сергеем Лавровым и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Нам понадобится больше систем ПВО, и Турция как независимая страна оставляет за собой право приобрести их из разных источников. Но никто не должен критиковать Турцию по этому вопросу", - отметил Чавушоглу, отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Анкара закупить второй полк С-400 у России.