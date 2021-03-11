Пашинян повторно направит президенту Армении представление о назначении главы Генштаба

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен повторно направить президенту страны Армену Саркисяну предложение назначить Артака Давтяна новым начальником Генштаба вооруженных сил республики. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

"Премьер-министр повторно и с обоснованиями направит президенту предложение о назначении Давтяна начальником Генштаба", - сказали в пресс-службе.

Саркисян в четверг принял решение не подписывать предложение Пашиняна о назначении Давтяна новым начальником Генштаба и вернул ему документ с ходатайством. После того, как премьер-министр отправит повторное предложение, президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

Давтян с 2018 по июнь 2020 года уже возглавлял Генштаб, но был снят по ходатайству премьер-министра. Позже Пашинян назначил новым главой Генштаба Оника Гаспаряна.

В среду Пашинян заявил, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как президент по его представлению в трехдневный срок не подписал указ об увольнении и не стал обжаловать инициативу в Конституционном суде. Гаспарян назвал указ о своем увольнении антиконституционным и решил оспорить его в административном суде. В свою очередь Саркисян обратился в Конституционный суд для проверки закона "О воинской службе и статусе военнослужащего", который определяет порядок назначения и отставки начальника Генштаба. В оппозиции настаивают, что Гаспарян должен сохранить должность.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля Гаспарян и высший командный состав армии призвали к отставке Пашиняна. Премьер-министр расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту ходатайство об увольнении начальника Генштаба.