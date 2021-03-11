Оппозиция призвала президента Абхазии уйти в отставку

СУХУМ, 11 марта. /ТАСС/. Оппозиционная организация ветеранов грузино-абхазской войны "Аруаа" ("Воины") предложила президенту Абхазии Аслану Бжании уйти в отставку.

"Череда ошибок власти привела не только к энергетическому, но и политическому кризису в стране. И самая главная ошибка нынешнего президента в том, что он, приехав 9 января прошлого года, возглавил переворот. <...> Надо прервать череду переворотов, а для этого предлагаем ему [Бжании] добровольно уйти в отставку, парламенту - назначить досрочные выборы, и пусть во власть придет человек, который не будет нести ответственность по насильственному смещению власти", - сказал председатель "Аруаа" Тимур Гулиа.

По словам Гулии, в свое время Бжания и партия "Амцахара" считали, что бывший президент Рауль Хаджимба пришел к власти в 2014 году через переворот, и не могли это простить. "Почему Бжания думает, что январский переворот 2020 года кто-то забудет", - сказал Гулиа.

Руководитель оппозиционной организации подверг критике концепцию внешней политики Абхазии, в которой говорится в том числе и о возможности многоуровневых переговоров с Грузией. "Переговоры с Грузией ведутся в Женеве с 2008 года, вопросы по ИнгурГЭС [совместно используемой станции]. Любые другие многоуровневые переговоры с Грузией до признания ею Абхазии считаем предательством национальных интересов", - заявил Гулиа.

Как отметил на съезде член высшего совета "Аруаа" Темур Надарая, "вопреки распространенной информации никто не собирается нападать на правительство и свергать президента". Выступивший на съезде председатель организации "Ахиаца" Ахра Бжания сказал, что "на месте президента ушел бы в отставку, потому что у него ничего не получается". Он предложил создать правительство национального согласия. "Я призываю наше общество к согласию, мы у опасной черты, мы не переживем очередной переворот", - сказал Бжания.

Внеочередной съезд "Аруаа" проходит в Сухуме, на нем, по обнародованной информации, присутствуют порядка 700 человек.

О ситуации

Ситуация в республике на фоне внеочередного съезда оппозиции спокойная. В то же время правоохранительные органы во избежание обострения ситуации взяли под усиленную охрану комплекс правительственных зданий и другие режимные объекты. В мероприятиях задействовано порядка 1 200 человек.