Министр туризма Кубы посетит на следующей неделе Москву

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда посетит 16-19 марта Москву с рабочим визитом. Об этом сообщили ТАСС в четверг в посольстве Кубы в России.

"Визит состоится. В ходе него министр планирует встретиться с официальными лицами, в том числе из правительства. Это будет обмен мнениями, что у нас происходит в двусторонних отношениях насчет туризма, о ситуации с коронавирусом, какие меры мы принимаем", - отметили в диппредставительстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Авиасообщение между Россией и Кубой, прерванное на фоне пандемии коронавируса, формально восстановили 15 октября. С ноября российские туристы вновь смогли посещать отдельные курорты страны.