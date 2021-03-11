Раздать триллион. В чем суть "Американского плана спасения" Байдена

США ровно через год после того, как вспышку коронавирусной инфекции в мире признали пандемией, принимают план помощи национальной экономики на $1,9 трлн.

Документ под названием "Американский план спасения", утвержденный 10 марта Палатой представителей Конгресса, как ожидается, будет подписан президентом Джо Байденом 12 марта.

План вызвал в стране неоднозначную реакцию и был принят за счет небольшого перевеса голосов демократов, к которым относится нынешний президент.

ТАСС разобрался в ключевых положениях плана.