Раздать триллион. В чем суть "Американского плана спасения" Байдена

США ровно через год после того, как вспышку коронавирусной инфекции в мире признали пандемией, принимают план помощи национальной экономики на $1,9 трлн.
Документ под названием "Американский план спасения", утвержденный 10 марта Палатой представителей Конгресса, как ожидается, будет подписан президентом Джо Байденом 12 марта.
План вызвал в стране неоднозначную реакцию и был принят за счет небольшого перевеса голосов демократов, к которым относится нынешний президент.
ТАСС разобрался в ключевых положениях плана.
Что предлагается
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- Больше половины средств - около $1 трлн - выделят на выдачу до $1,4 тыс. каждому американцу, чей годовой доход не превышает $80 тыс. На такие выплаты могут рассчитывать до 85% жителей страны.
- Увеличение расходов на налоговый вычет безработным в полтора раза: если в январе на каждого безработного американца власти потратили около $570, то после принятия плана эта сумма возрастет на $300 в месяц. Мера поддержки рассчитана до сентября.
- Рост расходов на программу дополнительной продовольственной помощи малоимущим американцам на 15% до сентября.
- Еще год увеличенных налоговых вычетов для родителей несовершеннолетних: по $3,6 тыс. на каждого ребенка до шести лет, по $3 тыс. - в возрасте от шести до 17 лет.
- Выплата $350 млрд субсидий местным властям, $120 млрд - начальным и средним школам, около $30 млрд - кафе и ресторанам. Дополнительные средства выделят также на субсидирование аренды жилья и рабочих помещений и помощь с ипотечными выплатами.
- Расходы на производство и распространение вакцин от коронавируса увеличатся на $20 млрд, на тестирование - на $50 млрд. Вырастут субсидии на медицинскую страховку.
- Для предприятий смягчат условия выплаты налога на персонал, чтобы помочь сохранить рабочие места.
В чем опасность
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- США планируют получить средства на реализацию плана на долговом рынке, притом что госдолг страны уже достигает $28 трлн.
- Обещание ФРС сохранять ставку возле нулевой отметки (сейчас она равна 0-0,25%) удешевит кредиты и позволит предприятиям нанимать больше работников. Однако республиканцы считают, что вливание дополнительных средств перегреет уже начавшую восстанавливаться экономику.
- Критики плана опасаются расширения эмиссии, что приведет к росту инфляции и обесцениванию денег, которое в долгосрочной перспективе угрожает в первую очередь среднему классу.
Что предлагали раньше
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- Предыдущий президент Дональд Трамп предлагал свой план восстановления американской экономики - "Открываем Америку снова" - стоимостью от $0,8 до 1,8 трлн. В его основе лежала идея постепенного снятия ограничений из-за пандемии.
- Трамп подписал в общей сложности два закона о помощи экономике - на $1,4 трлн и $0,9 трлн. Действие положений второго документа, принятого после трех месяцев межпартийных дискуссий, истекало 14 марта 2021 года.
- Непосредственная помощь американцам в соответствии с принятым в итоге компромиссным планом оказалась гораздо скромнее - по $600 каждому, чей годовой доход ниже $75 тыс. На эти цели потратили $166 млрд.
- Компании получали субсидии на выплату кредитов и налоговые послабления.