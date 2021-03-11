Представитель главы ЕС прибудет в Грузию для помощи в разрешении политического кризиса

ТБИЛИСИ, 11 марта. /ТАСС/. Представитель главы Евросовета Шарля Мишеля по Грузии Кристиан Даниэльсон посетит Тбилиси с рабочим визитом 12 марта и примет участие в диалоге между властью и оппозицией. Об этом в четверг сообщили в представительстве ЕС в Тбилиси.

"Личный представитель председателя Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон посетит Тбилиси 12 марта и пробудет тут до 14 марта. Помимо участия в диалоге с политическими партиями господин Даниэльсон встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и с тремя представителями гражданского общества", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте представительства ЕС.

Мишель назначил шведского дипломата Даниэльсона своим личным представителем для посредничества в диалоге между властью и оппозицией в Грузии 8 марта. До этого, 1 марта глава Евросовета сам принял участие во встрече власти с оппозицией в Тбилиси.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что он приветствует назначение Даниэльсона личным представителем главы Евросовета для посредничества в диалоге между властью и оппозицией Грузии.

Ситуация в стране

Грузия пятый месяц находится в состоянии политического кризиса. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте.

Политический кризис углубился после того, как 23 февраля полиция арестовала депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). 18 февраля, за пять дней до ареста Мелии, в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Митингующие разбили более 20 палаток у здания парламента и до сих пор ночуют в них. Они требуют освобождения Мелии и назначения досрочных парламентских выборов. Находящийся с официальным визитом в Тбилиси глава Евросовета Шарль Мишель, 1 марта провел первый раунд переговоров власти с оппозицией и выразил надежду, что к 16 числу, когда в Брюсселе состоится заседание комиссии по вопросам выполнения Грузией Соглашения об ассоциации, сторонам удастся достичь определенной договоренности.