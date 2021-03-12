СМИ: глава Минздрава Словакии оставил пост ради сохранения правительственной коалиции

ПРАГА, 12 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку в целях урегулирования разногласий в правительственной коалиции страны, возникших, в частности, из-за приобретения республикой не зарегистрированной в Евросоюзе вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило в четверг Словацкое радио.

Заявление об отставке глава Минздрава, выдавший разрешение на использование российской вакцины в Словакии, сделал на пресс-конференции в Братиславе. Благодарность за его работу ему выразил премьер-министр страны Игор Матович.

Единство правительственной коалиции, как отметило радио, удалось сохранить. На своем посту останется и инициировавший покупку "Спутника V" Матович, за отставку которого высказывались представители двух из четырех партий коалиции. При этом Крайчи, как ожидают в Братиславе, переместится в кресло председателя комитета по вопросам здравоохранения Национального совета (парламента) Словакии.

Первая партия "Спутника V" была доставлена в Словакию 1 марта. Применение российской вакцины, как ранее заявлял Крайчи, должно начаться во второй половине марта. Против использования препарата без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) выступают две из четырех партий правительственной коалиции страны.

Между тем 4 марта словацкие политики приветствовали начало экспертизы российской вакцины в ЕМА. Матович во вторник рекомендовал ЕМА перейти на круглосуточный режим работы в период пандемии, чтобы максимально ускорить процесс регистрации вакцин в Евросоюзе.