СБУ поручено выяснить обстоятельства ратификации соглашения о пребывании флота РФ в Крыму

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Службе безопасности страны (СБУ) выяснить обстоятельства подписания Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Ведомство допустило возможность предъявления депутатам Рады, голосовавшим за это решение, обвинений по статье о государственной измене, сообщил на брифинге в четверг секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания.

"Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу", - отметил Данилов. Он добавил, что в случае необходимости будет расследование по делу о государственной измене против парламентариев.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич".

"Принято решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу", - сказал Данилов.

Также СНБО Украины продлил на три года санкции против двух российских банков, сообщил Данилов.

"СНБО продлил на три года персональные санкции против двух российских банков", - сказал он, добавив, что срок ранее введенных ограничений против них истекает в марте. При этом Данилов не уточнил названия банков. В марте 2019 года были продлены санкции относительно двух работающих в то время на Украине российских банков - Сбербанка и Проминвестбанка.