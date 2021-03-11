Украина заявила о желании занять должности в штабе НАТО и командных структурах альянса

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Украина в рамках использования полученного статуса страны - партнера НАТО с расширенными возможности рассчитывает на назначение своих представителей на должности в штабе альянса, а также его командных структурах. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на встрече с командующим Cухопутных войск НАТО в Европе Роджером Клутье.

"Стороны обсудили стратегические векторы интеграции Украины в НАТО в военной сфере, в частности в рамках партнерства с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partnership, EOP). Ольга Стефанишина сосредоточила внимание на том, что Украина делает все возможное для максимального использования статуса EOP: недавно президент Украины в своем письме представил генсекретарю НАТО соответствующую дорожную карту", - сообщила пресс-служба правительства Украины по результатам встречи Стефанишиной и Клутье. При этом указывается, что среди стратегических векторов интеграции Украины в альянс Стефанишина обозначила "назначения украинских представителей на должности в штабе НАТО, командных структурах и ведомствах".

Вице-премьер к таким направлениям развития отнесла также работу по достижению совместимости Вооруженных сил Украины с войсками государств - членов НАТО, максимальный доступ Украины к участию в миссиях, операциях и учениях НАТО, а также обмен закрытой информацией в режиме реального времени по безопасным каналам связи по стандартам альянса, отметили в пресс-службе.

По мнению Стефанишиной, антироссийское противодействие Украины позволяет активизироваться на пути интеграции в НАТО. "Способности и бесценный опыт наших вооруженных сил и спецслужб в противодействии гибридным атакам России уже позволяют перейти на следующую ступеньку интеграции Украины в НАТО <...>", - утверждает вице-премьер. Со своей стороны Клутье, как отметили в пресс-службе кабмина, подтвердил поддержку со стороны НАТО "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в контексте противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации <...>".

Делегация Объединенного командования сухопутных войск НАТО во главе с командующим сухопутными войсками Североатлантического альянса генерал-лейтенантом Роджером Клотье прибыла с визитом на Украину в среду.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями НАТО закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине. 12 июня 2020 года Украина получила статус страны - партнера НАТО с расширенными возможностями.