МИД Белоруссии предложил консулу Польши в Гродно покинуть страну в течение 48 часов

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. МИД Белоруссии предложил руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно покинуть страну в течение 48 часов, сообщает в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

11 марта в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский. "В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула генерального консульства Польши в Бресте Е. Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула генерального консульства Польши в Гродно", - сказано в сообщении.

При этом польской стороне "вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов".

В МИД подчеркнули, что принципиальная позиция белорусской стороны "о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной, равно как и такие константы межгосударственных отношений, как недопустимость нарушения национального законодательства и необходимость работы в рамках Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях".

9 марта МИД Белоруссии предложил консулу генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку в связи с его участием в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшему 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций, покинуть страну. В ответ власти Польши объявили персоной нон грата белорусского дипломата.

"Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" - военный преступник, виновный в массовом убийстве людей из-за их национальности и вероисповедания.