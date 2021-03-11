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Послы ЕС согласовали новые санкции за нарушения прав человека

В него вошли физические лица из разных стран, включая Китай и Россию
© Virginia Mayo/AP Photo

БРЮССЕЛЬ, 11 марта. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Послы 27 стран - членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, ответственных, по мнению сообщества, за нарушения прав человека. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

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"Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию", - сказал он. По словам дипломата, ожидается, что это решение будет утверждено на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 22 марта.

Как рассказал корреспонденту ТАСС другой источник в институтах ЕС, новые ограничительные меры касаются, скорее всего, "нарушения прав человека в Крыму". "Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму", - отметил он.

2 марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма по нарушению прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ - генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор блогеру Алексею Навальному.

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