США не намерены нормализовать отношения с правительством Асада в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты исключают в ближайшей перспективе возможность нормализации отношений с правительством президента Сирии Башара Асада, при этом признают, что именно он остается у власти в стране, и нацелены на устойчивое политическое урегулирование. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Конечно же, он [Асад] остается у власти", - признал представитель Госдепартамента, подчеркнув при этом, что сирийский лидер, по мнению Вашингтона, лишился легитимности и "не сделал абсолютно ничего для того, чтобы восстановить" ее. "Нет никаких шансов на то, чтобы США нормализовали отношения с его правительством в ближайшей перспективе", - заявил Прайс.

"Чтобы был устойчивый способ завершить этот конфликт, мы считаем, что сирийское правительство должно изменить свое поведение", - полагает он. "Мы продолжаем продвигать политическое урегулирование, чтобы завершить конфликт в Сирии", - утверждал также представитель американского внешнеполитического ведомства.