Госдеп США не стал комментировать возможность покупки Эр-Риядом С-400

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США отказался комментировать турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова по странам Аравийского полуострова, а также возможность приобретения Саудовской Аравией зенитных ракетных комплексов С-400.

"У меня нет никакого конкретного комментария на этот счет", - заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Когда речь заходит о других контактах, мы ясно изложили свою позицию по С-400. Особенно в контексте НАТО. Однако я бы не хотел давать комментарии по поводу [нынешнего визита] министра иностранных дел Лаврова", - отметил американский дипломат.

Глава МИД России посещает ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.