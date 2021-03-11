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В Госдепе не уточнили, примут ли США участие во встрече по Афганистану в Москве

Консультации запланированы на 18 марта

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США не уточняет, примут ли американские должностные лица в консультациях по Афганистану, которые планируется провести в Москве 18 марта.

"Вы упомянули российское предложение. Справедливо сказать, что мы понимаем: Россия и другие страны региона имеют важную ставку в обеспечении безопасности и стабильности в Афганистане. Мы в прошлом проводили встречи с Россией в поддержку афганского мирного процесса. Но нам не о чем сейчас объявлять в плане каких-то [новых] встреч", - заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Теги
АфганистанСШАРоссия
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