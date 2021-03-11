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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В США заявили, что не станут в одностороннем порядке убеждать Иран начать переговоры

Речь идет о Совместном всеобъемлющем плана действий, который необходим для урегулирования ядерной программы Тегерана

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация не станет делать никаких жестов доброй воли и выдвигать подобного рода односторонних инициатив, чтобы убедить Иран начать переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного урегулировать ядерную проблему Тегерана. С таким предупреждением выступил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы не будем предлагать никаких односторонних жестов или инициатив, чтобы побудить иранцев сесть за стол [переговоров]. Если иранцы находятся под впечатлением, что в отсутствие каких-либо движений с их стороны в направлении возобновления полного выполнения СВПД мы пойдем на одолжения или односторонние жесты [доброй воли], то они находятся под неправильным впечатлением", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Эта договоренность была подписана с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Нынешний глава администрации США Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Тем не менее пока американское правительство не сделало практически никаких значимых шагов в этом направлении.

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил 2 марта в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что СВПД не подлежит обсуждению и единственным способом сохранить его является отмена Вашингтоном санкций в отношении Тегерана.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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