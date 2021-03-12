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Политический кризис в Армении

В Армении не смогли разрешить политический кризис

По предложению президента участники событий должны были определиться, состоится ли встреча 13 марта, однако никаких решений принято не было
© Hrant Khachatryan/PAN Photo via AP

ЕРЕВАН, 12 марта. /ТАСС/. Политическая ситуация в Армении уже две недели находится в подвешенном состоянии - до сих пор не назначен глава Генштаба, что продолжает вызывать противоречия между премьером Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном. По предложению Саркисяна политические силы должны были в четверг до 18:00 (17:00 мск) определиться, будут ли участвовать во встрече, намеченной на 13 марта, для обсуждения путей выхода из кризиса.

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Реакция оппонентов действующей власти была разной. Так, парламентская оппозиционная фракция "Просвещенная Армения" объявила, что готова в субботу встретиться с президентом страны, премьер-министром и остальными политическими силами. Лидер фракции и одноименной партии Эдмон Марукян подчеркнул, что "Просвещенная Армения" готова "участвовать в любой дискуссии, где можно будет восстановить гражданскую солидарность и найти пути выхода из кризиса".

Оппозиционное "Движение за спасение родины" тоже готово встретиться с Саркисяном, но только для обсуждения отставки Пашиняна и при условии прямой трансляции встречи, которая, по их словам, должна пройти в парламенте. Координатор движения Ишхан Сагателян заявил, что, согласно повестке оппозиции, после отставки Пашиняна должно быть сформировано временное правительство, которое проведет досрочные парламентские выборы.

Премьер-министр на протяжении всего дня сохранял молчание и не реагировал на приглашение Саркисяна. Несмотря на то что срок, данный Саркисяном накануне, истек, вопрос о проведении встречи остается открытым. Пресс-служба президента лишь написала в четверг о том, что не все приглашенные дали свой ответ и о составе участников будет объявлено позже.

Новое предложение премьера и ситуация в столице

В четверг Саркисян вновь отклонил предложение Пашиняна о назначении Артака Давтяна новым главой Генштаба ВС и вернул его с возражениями. Затем глава кабмина "повторно и с обоснованиями" направил армянскому президенту предложение, которое тот впоследствии также отклонил.

При этом Саркисян не станет оспаривать это предложение в Конституционном суде (КС), так как 10 марта президент уже обратился в КС с просьбой определить вопрос соответствия положений закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" нормам конституции. "Решение Конституционного суда и принятие возможных мер может оказать существенное влияние на правовые процедуры увольнения и назначения начальника Генштаба", - подчеркнули в пресс-службе главы государства. Тем не менее, по закону, президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

Также в четверг стало известно, что Следственный комитет Армении закончил предварительное расследование уголовного дела против лидера "Движения за спасение родины" Вазгена Манукяна, которому инкриминируют публичные призывы к свержению конституционного строя, и направил его в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Политику может грозить до трех лет тюрьмы. Сам Манукян ранее назвал обвинения ерундой и отметил, что считает возбуждение дела политически мотивированным.

На улицах столицы в четверг наблюдалось затишье. У парламента страны продолжает действовать палаточный лагерь оппозиции, которая в четверг не стала проводить митинги. В Ереване шел сильный дождь, который протестующие пережидали в палатках. Обстановка у дома правительства на площади Республики также была спокойной. Здание охраняет наряд полиции, у лагеря оппозиции тоже дежурят несколько полицейских. Протестующих не было, и движение для автотранспорта и пешеходов было открыто.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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