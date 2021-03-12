Представители США намерены обсудить Тайвань и Гонконг с коллегами из Китая

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Представители США на встрече со своими китайскими коллегами, которая пройдет 18 марта на Аляске, намерены обсудить ситуацию на Тайване, в Гонконге и в Синьцзян-Уйгурском автономном округе (СУАР) КНР, а также сферы, где обе страны могут сотрудничать. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

"Мы считаем важным, что эта встреча на следующей неделе пройдет на территории США. Мы ожидаем, что госсекретарь Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан обсудят вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Они не будут удерживаться от того, чтобы затронуть имеющиеся у нас вопросы и обеспокоенности в отношения поведения китайского руководства, будь то Тайвань, либо недавние усилия по сопротивлению демократии в Гонконге, либо наша обеспокоенность по поводу экономических отношений. Они обязательно поднимут эти вопросы, а также отсутствие прозрачности в отношении COVID, нарушений прав человека", - сказала Псаки. Она добавила, что американская сторона собирается также поднять на переговорах ситуацию вокруг уйгуров в СУАР. По словам пресс-секретаря, представители США намерены "обсудить сферы, возможности и пути сотрудничества" обеих стран.

В среду Блинкен заявил, что данная встреча не будет представлять собой стратегический диалог, но даст возможность откровенно обсудить возможности для сотрудничества Вашингтона и Пекина, а также противоречия между двумя странами. В распространенном сообщении пресс-службы Госдепартамента говорилось о том, что госсекретарь и помощник президента проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщила о том, что Китай и США согласовывают проведение встречи на Аляске, чтобы попытаться произвести перезагрузку в отношениях между двумя странами.

Как заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Вашингтону следует "прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, сосредоточиться на сотрудничестве и урегулировании разногласий в соответствии с духом беседы между главами двух государств, чтобы вернуть китайско-американские отношения на правильный путь здорового и стабильного развития".