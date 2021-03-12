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Кулеба: Киев для возвращения Крыма сконцентрируется на объединении усилий партнеров

Как заявил глава украинского МИД, принятие стратегии "является очевидным сигналом того, что Украина прилагает все усилия для "деоккупации" Крыма"

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Киев будет работать по трем направлениям ради возвращения Крыма в состав Украины. Об этом заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя "Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", которую принял Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

"Мы утвердили "Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма" <...>. Три кита для возвращения Крыма: стратегия - утверждена сегодня; консолидация - мы работаем над объединением усилий всех партнеров на "Крымской платформе"; синергия - восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", - написал министр в Twitter.

По словам Кулебы, принятие этой стратегии является очевидным сигналом того, что Украина прилагает все усилия для "деоккупации" Крыма.

Ранее в четверг секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что стратегия содержит "четкий указатель" того, каким образом Киев будет двигаться в вопросе "деоккупации" полуострова.

Украина по инициативе президента страны Владимира Зеленского создает так называемую Крымскую платформу - переговорную площадку для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины и защите прав его жителей. Зеленский информировал ранее, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и заручился их поддержкой. Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в украинской столице. Пока остается неясным состав участников. МИД Украины сообщал, что занимается рассылкой приглашений лидерам других государств и до получения официальных подтверждений список участников оглашать не будет

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне государственного переворота на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичКулеба, Дмитрий Иванович
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