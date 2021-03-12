Кулеба: Киев для возвращения Крыма сконцентрируется на объединении усилий партнеров

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Киев будет работать по трем направлениям ради возвращения Крыма в состав Украины. Об этом заявил в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя "Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", которую принял Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.

"Мы утвердили "Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма" <...>. Три кита для возвращения Крыма: стратегия - утверждена сегодня; консолидация - мы работаем над объединением усилий всех партнеров на "Крымской платформе"; синергия - восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", - написал министр в Twitter.

По словам Кулебы, принятие этой стратегии является очевидным сигналом того, что Украина прилагает все усилия для "деоккупации" Крыма.

Ранее в четверг секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что стратегия содержит "четкий указатель" того, каким образом Киев будет двигаться в вопросе "деоккупации" полуострова.

Украина по инициативе президента страны Владимира Зеленского создает так называемую Крымскую платформу - переговорную площадку для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова в состав Украины и защите прав его жителей. Зеленский информировал ранее, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и заручился их поддержкой. Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в украинской столице. Пока остается неясным состав участников. МИД Украины сообщал, что занимается рассылкой приглашений лидерам других государств и до получения официальных подтверждений список участников оглашать не будет

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне государственного переворота на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, в ходе которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.