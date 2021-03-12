В Госдепе сообщили, в каком случае США введут новые санкции по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов выполнит требования американского законодательства и введет новые санкции по "Северному потоку - 2" (Nord Stream 2), если в течение отведенных на это трех месяцев вычислит дополнительные юридические лица, занимающиеся строительством проекта. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Как вы знаете, <...> эти доклады [касающиеся рестрикций в отношении участников строительства проекта] нужно предоставлять Конгрессу каждые 90 дней. За этот период в 90 дней мы будем продолжать оценивать деятельность вокруг трубопровода, которая ведется в регионе. Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона. И если закон говорит о том, что против этих юридических лиц должны быть введены санкции за их деятельность вокруг трубопровода, то, я полагаю, вы услышите от нас об этом дополнительно", - сказал он.

В февральском докладе Конгрессу Госдеп упомянул судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус". Против них в тот момент уже действовали рестрикции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). 22 февраля "Фортуна" и "КВТ-Рус" были также внесены в список санкций в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

О проекте

Вашингтон открыто выступает против строительства "Северного потока - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер, помимо прочего, в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний направлен на сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.