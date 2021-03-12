В Швеции считают, что Россия лучше готова к крупномасштабной войне, чем страны НАТО

СТОКГОЛЬМ, 12 марта. /ТАСС/. Россия будет иметь преимущество в случае крупномасштабной войны в непосредственной близости от Швеции. Это утверждают эксперты НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) в новом докладе "Западные военные возможности в Северной Европе - 2020", где приводится системный анализ соотношения сил между Западом и Россией, сообщает в четверг телеканал SVT.

"Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле, - пояснил ответственный редактор доклада Кристер Паллин. - Это преимущество будет длиться довольно долго. По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев".

Страны НАТО проводят недостаточно учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически и имеют очень разные военные возможности. Альянсу не нужно наращивать силы, он должен действовать быстрее, полагают в FOI.

Несмотря на увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России, серьезных изменений в балансе сил не произошло, считает Паллин. "В целом картина очень похожая и по доступности, и по качеству подразделений. Есть приближенное присутствие, которого не было в 2014 году и которое постепенно улучшается. И есть более простые меры, которые могут улучшить шансы западной стороны", - утверждает он.

Призыв к солидарности

Доклад состоит из двух частей. В первой анализируются ситуация с безопасностью в Северной Европе, совместная подготовка коллективной обороны стран НАТО, военные возможности Запада и России, а также результаты командно-штабных учений. Вторая часть доклада посвящена военным учениям и военным потенциалам Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Финляндии, Франции и Эстонии.

"Вооруженные силы России ограничены по сравнению с объединенным западным альянсом, тем не менее страна может представлять серьезную угрозу восточному флангу НАТО. Инвестиции западного мира в оборону в ближайшие годы, вероятно, будут носить ограниченный характер. Поэтому внимание следует сосредоточить на краткосрочных улучшениях, держа также в поле зрения будущее. По мнению научных сотрудников FOI, даже сравнительно небольшие меры могут иметь большее значение", - говорится в размещенной на сайте института статье.

В ней подчеркивается необходимость солидарности и координации усилий западных стран в подходе к России, поскольку это обеспечит "возможность справляться с большинством угроз в области безопасности".