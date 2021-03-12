Пентагон сообщил о планах по дислокации новых групп армии в Азии и Европе

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Пентагон планирует разместить одну новую оперативно-тактическую группу Армии (Сухопутных войск) США в Европе и две - в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил в четверг на интернет-брифинге для журналистов начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл.

Он уточнил, что эти соединения все еще находятся на стадии формирования и оснащения. "Будущее этого мы видим в Тихоокеанском регионе. Вероятно, две [будут размещены] в Тихоокеанском регионе и одна - в Европе. И мы их создаем прямо сейчас", - сказал про данные группы американский военачальник. Он отказался уточнить, где именно в АТР Вашингтон собирается развернуть эти подразделения. "Мы не готовы сказать, где они [группы[ в действительности будут размещены", - подчеркнул Макконвилл.

По его словам, такие соединения будут обладать высокоточным вооружением большой дальности, вероятно, от гиперзвуковых ракет до ракет средней дальности, включая противокорабельные, а также иметь необходимые средства ведения разведки, информационных операций, боевых действий в киберпространстве, радиоэлектронной борьбы, космическими средствами, а также средствами противоракетной обороны. Американское военное ведомство именует эти соединения Многосферными оперативно-тактическими группами Сухопутных войск США.

Отвечая в январе 2020 года на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с прессой, Райан Маккарти, занимавший тогда пост министра Армии США, отметил, что группы намечается создать в течение полутора лет. Он также пояснил, что численность личного состава таких групп составит порядка 1 тыс. человек и будет зависеть от поставленной задачи.