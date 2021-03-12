Марин Ле Пен сообщила, что ее партия регулярно рассчитывается по кредиту, полученному в РФ

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Французская партия "Национальное объединение" регулярно проводит выплаты по кредиту, полученному в России. Об этом сообщила в четверг вечером лидер партии Марин Ле Пен, выступая в эфире телеканала BFM.

Отвечая на вопрос, способна ли ее партия рассчитаться по задолженности перед российским кредитором, Ле Пен сказала: "Мы уже осуществляем такие выплаты. Мы делаем это каждый месяц и не испытываем с этим никаких трудностей, потому что мы приложили необходимые усилия, чтобы приспособить формат партии к ее финансовому положению". Политик напомнила, что штаб-квартира "Нацобъединения" переехала в другое помещение, "арендная плата по которому ниже".

"Также мы обратились за [финансовой] помощью к нашим избирателям, и они активно ответили на это. За что я им благодарна", - сказала лидер "Национального объединения". "Как члены нашей партии, так и наши избиратели отдают себе отчет в том, что нам не предоставляют кредит в [западных] банках и что мы не можем считать, что находимся в спокойной и безопасной ситуации, если у нас не будет поддержки этих людей, доверяющих нам", - добавила Ле Пен.

В 2014 году Ле Пен получила кредит в размере €9 млн для финансирования своей кампании в ООО "Первый чешско-российский банк", что вызвало серьезную полемику во Франции, однако не помешало партии укрепить свои политические позиции на последующих выборах. При этом Ле Пен подчеркивала, что кредит был выдан на обычных условиях.