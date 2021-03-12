Байден объявит, что вакцины должны стать доступны для всех взрослых американцев к 1 мая

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Вакцины от нового коронавируса должны стать доступны для всех совершеннолетних американцев к 1 мая нынешнего года. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга. Его слова приводит газета The Washington Post.

Во время своего выступления в четверг президент США Джо Байден объявит о распоряжении, согласно которому возможность сделать прививку к 1 мая должны получить все взрослые жители страны. Кроме того, продолжил представитель исполнительной власти, США смогут "приблизиться к нормальной жизни", которая была до пандемии, к 4 июля, Дню независимости страны. К этой дате американцам должны позволить собираться небольшими группами.

"Борьба еще далека от завершения. У нас еще много работы. Но вместе, объединившись, мы сможем победить эту пандемию, и мы все сможем отпраздновать более привычное четвертое июля с семьями и друзьями", - приводит газета отрывок из заявления американского лидера.

Администрация США намерена удвоить по всей стране число аптек, в которых можно сделать прививку, а также федеральных центров вакцинации. Байден, как ожидается, также объявит о том, что около 6 тыс. военнослужащих Национальной гвардии будут оказывать помощь в рамках программы вакцинации населения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 530,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.