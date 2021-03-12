CNN: генпрокурор Техаса подал в суд на мэра столицы из-за отказа отменить масочный режим

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Прокуратура Техаса подала в суд на власти столицы этого американского штата из-за несоблюдения ими указания губернатора об отмене обязательного масочного режима, введенного ранее из-за пандемии. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Соответствующую исковую жалобу генеральный прокурор штата Кен Пакстон подал в суд округа Тревис, в котором расположен Остин. Ответчиками по данному иску выступают демократы - мэр Остина Стив Адлер, судья округа Тревис Энди Браун, а также глава департамента здравоохранения Остина Марк Эскотт. Генпрокурор рассчитывает в судебном порядке добиться от них выполнения указания губернатора штата, республиканца Грега Эбботта. В начале марта он отменил обязательный масочный режим на территории штата, а также снял ограничения на работу предприятий.

В своем Twitter генпрокурор штата заявил в четверг, что ранее призывал власти города и округа приступить к исполнению предписания губернатора, однако получил отказ. "Поэтому я обращаюсь в суд", - указал Пакстон, отметив, что мэр Остина отказывается "самостоятельно принять правильные меры".

Наряду с Техасом решение об отмене обязательного масочного режима приняли в последние несколько дней власти штатов Вайоминг, Миссисипи, Мэриленд и Оклахома, которые также возглавляют республиканцы. Президент США демократ Джо Байден подверг критике отмену такого рода ограничений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 530,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.