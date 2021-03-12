Центральная газета КНДР призвала граждан к бдительности в борьбе с коронавирусом

СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Граждане КНДР не должны терять бдительность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Такой призыв опубликовала в пятницу центральная северокорейская газета "Нодон синмун", главный печатный орган Трудовой партии Кореи (ТПК).

"Высокомерие, небрежность и слабость - главные враги в усилиях по борьбе с вирусами вне зависимости от времени года", - говорится в передовице. В заметке также подчеркивается необходимость "не расслабляться и не терять бдительность". В отдельной публикации газета сообщает о том, что в провинции Пхёнан-Намдо проводятся "весенние дезинфекционные мероприятия".

Пхеньян неоднократно заявлял, что своевременно введенные властями строгие карантинные меры позволили не допустить проникновение в страну коронавируса. В частности, власти полностью закрыли границы.

Ожидается, что к маю этого года КНДР получит 1,7 млн доз вакцин против коронавируса, произведенных британско-шведской компанией AstraZeneca, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения COVAX, призванного гарантировать равный доступ всех стран к вакцинам.