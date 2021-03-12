Власти Таиланда приостановили вакцинацию премьера и членов кабмина препаратом AstraZeneca

БАНГКОК, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и члены его кабинета министров не стали прививаться вакциной британо-шведского производителя AstraZeneca. Данное решение было озвучено в пятницу представителями министерства здравоохранения королевства перед началом запланированной вакцинации.

"Мы не говорим, что препарат [AstraZeneca] плохой, мы приостанавливаем [вакцинацию], чтобы узнать, есть ли какие-либо проблемы с вакциной, - заявил журналистам вирусолог из Университета Чулалонгкорн Йонг Пувораван. - Мы ждем, пока Дания и Австрия проведут исследования [побочных эффектов], и если они не связаны с вакциной, то на этом вопрос исчерпан". По словам медиков, вакцинация премьера была приостановлена, поскольку "Дания, Исландия и Норвегия временно прекратили использование вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся".

Ожидалось, что в пятницу премьер и члены кабмина получат первые прививки вакцин AstraZeneca, а кто-то из них - Sinovac. После заявления Минздрава вся запланированная на пятницу вакцинация была отменена. Между тем профессор Прасит Ватанапа сказал, что прибывший в Таиланд препарат не является частью спорной партии AstraZeneca, добавив, что если исследование подтвердит, что с прививкой все в порядке, то вакцинация возобновится. В феврале в королевство было доставлено из Азии 117 тыс. доз AstraZeneca.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 26,5 тыс., вылечились более 25,9 тыс. человек, умерли 85 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 31 марта.