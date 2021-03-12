В Китае заявили о готовности совместно с Россией бороться с пандемией

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Китайские власти намерены совместно с Россией продолжать борьбу с пандемией нового коронавируса и считают такое взаимодействие очень продуктивным. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы готовы объединить усилия с Россией для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса, <...> чтобы совместными усилиями обеспечивать здоровье всего человечества, - сообщил он на регулярном брифинге, комментируя высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о российско-китайском партнерстве. - Мы высоко оцениваем сотрудничество с Россией в данном направлении".

По словам дипломата, Пекин намерен противодействовать пандемии до тех пор, пока в мире не останется инфицированных коронавирусом. "Мы активно обмениваемся опытом с Россией, совместно разрабатываем вакцины, а также боремся со всевозможными "политическими вирусами", - подытожил он.

Как заявил в четверг Песков на церемонии объявления победителей международного профессионального фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID в штаб-квартире ТАСС, Россия благодарна КНР за помощь и сотрудничество во время пандемии коронавируса. Он отметил, что РФ продолжает поддерживать с Китаем тесное и эффективное партнерство.