МИД Китая ответил на решение Украины вернуть в госсобственность "Мотор Сич"

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич". Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, Пекин внимательно следит за ситуацией, которая возникла в связи с этой проблемой. "Китай настаивает, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе", - добавил он.

Как сообщил в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Он уточнил, что это произойдет "конституционным способом" и "люди, которые вкладывали в это предприятие, получат компенсацию".

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО "Мотор Сич", а в августе 2019-го подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В том же месяце американская газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении Вашингтона не допустить перехода завода под контроль китайского капитала. Осенью 2019 года на Украину приезжала группа специалистов Института оборонного анализа США для ознакомления с работой всех ключевых оборонных предприятий страны. По мнению экспертов, этот визит был напрямую связан с попыткой американцев заблокировать продажу предприятия представителям КНР.