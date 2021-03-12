Представитель главы Евросовета заявил, что ситуация в Грузии вызывает озабоченность ЕС

ТБИЛИСИ, 12 марта. /ТАСС/. Грузия находится в политическом тупике, что вызывает озабоченность у Евросоюза. Об этом в пятницу заявил представитель главы Евросовета Шарля Мишеля по Грузии Кристиан Даниэльсон на пресс-конференции в Тбилиси.

"Грузия является очень важной для Евросоюза. Евросоюз уделяет большое внимание происходящему в Грузии. То, что здесь происходит, - важно для ЕС. Нашу озабоченность вызывает то, что страна находится в тупике", - сказал Даниэльсон. Дипломат также выразил надежду, что политические партии найдут в себе силы для преодоления кризиса во благо страны, и высказал готовность помочь им в достижении компромиссного решения.

Даниэльсон по заданию Мишеля прибыл в Тбилиси в пятницу утром. Он уже провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. У дипломата запланирована встреча с представителями гражданского общества, после чего он по отдельности проведет переговоры с политическими силами, а затем устроит дискуссию с участием всех партий. Даниэльсон пробудет в Тбилиси до 14 марта.

Ситуация в стране

Грузия пятый месяц находится в состоянии политического кризиса. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте.

Ситуация усугубилась после того, как 23 февраля полиция арестовала депутата - председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). При этом за несколько дней до ареста политика - 18 февраля - в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.

С 23 февраля оппозиция устраивает акции протеста. Митингующие разбили более 20 палаток у здания парламента и до сих пор ночуют в них. Они требуют освобождения Мелии и назначения досрочных парламентских выборов. Посетивший с официальным визитом Тбилиси глава Евросовета Шарль Мишель 1 марта провел первый раунд переговоров власти с оппозицией и выразил надежду, что к 16 марта, когда в Брюсселе состоится заседание комиссии по вопросам выполнения Грузией Соглашения об ассоциации, сторонам удастся достичь договоренности.