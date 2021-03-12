Сторонница независимости Каталонии возглавит региональный парламент

МАДРИД, 12 марта. /ТАСС/. Сторонница партии "Вместе за Каталонию", которая выступает за независимость региона, Лаура Боррас избрана новым спикером парламента автономного сообщества. Об этом было объявлено по итогам состоявшегося в пятницу голосования.

Боррас заручилась поддержкой 64 парламентариев. Каталонский законодательный орган собрался на учредительное заседание по итогам состоявшихся 14 февраля внеочередных выборов. По их итогам победа по числу голосов досталась соцпартии, поддерживающей единство Испании. Тем не менее трем сепаратистским политическим силам совместно удалось получить большинство кресел в региональном парламенте.

Речь идет о партиях "Левые республиканцы Каталонии" (33 кресла в 135-местном парламенте), "Вместе за Каталонию" (32 кресла) и "Кандидаты за народное единство" (девять кресел). Председателем "Левых республиканцев Каталонии" является Ориол Жункерас - бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года. Сторонником "Вместе за Каталонию" является экс-лидер региона Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия после референдума о независимости.

Ожидается, что в ближайшие недели при поддержке этих партий на пост главы правительства автономии может быть утвержден кандидат от "Левых республиканцев Каталонии" Пере Арагонес.

50-летняя Боррас с 2013 по 2018 год являлась директором Института каталонской письменности. Некоторое время Боррас занимала пост главы департамента по культуре при правительстве региона, а также являлась депутатом испанского Конгресса (нижняя палата парламента).

Несколько лет назад в Испании было заведено расследование, связанное с возможными нарушениями при присуждении контрактов во время нахождения Боррас во главе Института каталонской письменности. В случае, если она будет признана виновной, ей грозит лишение права занимать государственные должности. В таком случае Боррас может лишиться поста спикера парламента Каталонии.