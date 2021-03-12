Генпрокуратура Белоруссии требует ужесточить приговор за разглашение врачебной тайны

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии подала апелляционный протест по уголовному делу о разглашении врачебной тайны о смерти участника акций протеста Романа Бондаренко в отношении врача Городской больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и журналистки информационного портала tut.by Екатерины Борисевич. Об этом сообщило в пятницу издание "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на суд Московского района Минска.

В Генпрокуратуре настаивают, что назначенное фигурантам дела наказание слишком мягкое и не соответствует тяжести преступления.

Суд Московского района Минска 2 марта приговорил Борисевич к шести месяцам лишения свободы, а Сорокина - к лишению свободы на срок два года с отсрочкой приговора на 1 год. Сорокин был освобожден из-под стражи в зале суда.

Дело Бондаренко

В Белоруссии с 9 августа 2020 года, когда в стране состоялись выборы президента, начались акции протеста. Оппозиция не признала результаты голосования и призвала продолжать протесты до объявления новых выборов. Наряду с несанкционированными акциями в центре Минска, протестные выступления стали проходить в спальных микрорайонах. 11 ноября прошлого года в один из дворов на улице Червякова в Минске, где находится так называемая "площадь перемен", приехали люди и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Между ними и Бондаренко, который пытался им помешать, завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, при падении он ударился головой. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска. Вечером 12 ноября он умер.

По версии следствия, журналистка портала tut.by Борисевич 12 и 13 ноября 2020 года в нарушение порядка обращения с информацией, составляющей врачебную тайну, склонила врача больницы скорой медпомощи Сорокина предоставить данные о пациенте больницы Бондаренко.