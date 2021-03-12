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Госсовет КНР назвал реформу Гонконга "хирургической операцией" по удалению очагов инфекции

Заместитель главы канцелярии Госсовета заявил, что нынешняя избирательная система не является достаточно безопасной, так как она позволяет антикитайским силам найти пути проникновения в органы политической власти

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Инициированная властями КНР реформа избирательной системы Гонконга станет "хирургической операцией", которая позволит удалить очаг вредоносной политической инфекции и оздоровить ситуацию в городе. Об этом в пятницу на брифинге заявил заместитель главы канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.

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"Подобно тому как для излечения серьезной болезни нужно сильное лекарство, избирательная система Гонконга требует хирургического вмешательства. Это хорошая иллюстрация", - сказал он. "Небольшое хирургическое вмешательство устраняет инфекцию и открывает дорогу к быстрому восстановлению. Мы уверены, что посредством этого вмешательства демократическая система Гонконга сможет стать более здоровой", - добавил представитель властей.

"Совершенствование избирательной системы необходимо для того, чтобы закрыть пробелы в законодательстве и устранить недостатки в существующей системе Гонконга", - объяснил он.

"Нынешняя избирательная система не является достаточно безопасной, так как она позволяет дестабилизирующим антикитайским силам найти пути проникновения в органы политической власти и государственную систему. Внешние элементы различными путями инфильтруются в Гонконг, осуществляют серьезное влияние на происходящее, а также вмешиваются в дела этого специального административного района с целью подрыва национальной безопасности, а также безопасности политической системы города", - резюмировал замглавы канцелярии.

Реформа избирательной системы

11 марта Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) одобрило разработку законопроекта о реформе избирательной системы Гонконга. Она нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Реформа предполагает усиление роли коллегии выборщиков, которая будет расширена с 1 200 до 1 500 человек и будет отвечать не только за выборы главы администрации региона, но и части членов парламента, а также нести ответственность за выдвижение кандидатов.

Согласно реформе, глава администрации Гонконга, как и прежде, будет избираться коллегией выборщиков и утверждаться центральным народным правительством КНР. Кандидат на этот пост должен получить не менее 188 голосов выборщиков, при этом от каждой из пяти категорий в коллегии выборщиков должно быть получено не менее 15 голосов. Для победы кандидат должен получить голоса по меньшей мере половины выборщиков.

Реформа также предполагает увеличить число мест в Законодательном совете (парламенте) с 70 до 90 человек. Парламентарии будут избираться из трех групп: представителей организаций, коллегии выборщиков и территориальных избирательных округов (путем прямого голосования).

Ранее газета The South China Morning Post также писала о том, что в результате реформы из коллегии выборщиков могут быть исключены 117 мест, которые контролируют депутаты районных советов. Эти должности сейчас занимают преимущественно оппозиционные активисты, которые уверенно победили на выборах в райсоветы в ноябре 2019 года на волне проходивших тогда массовых антиправительственных протестов.

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