Госсовет КНР назвал реформу Гонконга "хирургической операцией" по удалению очагов инфекции

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Инициированная властями КНР реформа избирательной системы Гонконга станет "хирургической операцией", которая позволит удалить очаг вредоносной политической инфекции и оздоровить ситуацию в городе. Об этом в пятницу на брифинге заявил заместитель главы канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.

"Подобно тому как для излечения серьезной болезни нужно сильное лекарство, избирательная система Гонконга требует хирургического вмешательства. Это хорошая иллюстрация", - сказал он. "Небольшое хирургическое вмешательство устраняет инфекцию и открывает дорогу к быстрому восстановлению. Мы уверены, что посредством этого вмешательства демократическая система Гонконга сможет стать более здоровой", - добавил представитель властей.

"Совершенствование избирательной системы необходимо для того, чтобы закрыть пробелы в законодательстве и устранить недостатки в существующей системе Гонконга", - объяснил он.

"Нынешняя избирательная система не является достаточно безопасной, так как она позволяет дестабилизирующим антикитайским силам найти пути проникновения в органы политической власти и государственную систему. Внешние элементы различными путями инфильтруются в Гонконг, осуществляют серьезное влияние на происходящее, а также вмешиваются в дела этого специального административного района с целью подрыва национальной безопасности, а также безопасности политической системы города", - резюмировал замглавы канцелярии.

Реформа избирательной системы

11 марта Всекитайское собрание народных представителей (парламент КНР) одобрило разработку законопроекта о реформе избирательной системы Гонконга. Она нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Реформа предполагает усиление роли коллегии выборщиков, которая будет расширена с 1 200 до 1 500 человек и будет отвечать не только за выборы главы администрации региона, но и части членов парламента, а также нести ответственность за выдвижение кандидатов.

Согласно реформе, глава администрации Гонконга, как и прежде, будет избираться коллегией выборщиков и утверждаться центральным народным правительством КНР. Кандидат на этот пост должен получить не менее 188 голосов выборщиков, при этом от каждой из пяти категорий в коллегии выборщиков должно быть получено не менее 15 голосов. Для победы кандидат должен получить голоса по меньшей мере половины выборщиков.

Реформа также предполагает увеличить число мест в Законодательном совете (парламенте) с 70 до 90 человек. Парламентарии будут избираться из трех групп: представителей организаций, коллегии выборщиков и территориальных избирательных округов (путем прямого голосования).

Ранее газета The South China Morning Post также писала о том, что в результате реформы из коллегии выборщиков могут быть исключены 117 мест, которые контролируют депутаты районных советов. Эти должности сейчас занимают преимущественно оппозиционные активисты, которые уверенно победили на выборах в райсоветы в ноябре 2019 года на волне проходивших тогда массовых антиправительственных протестов.