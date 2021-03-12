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Политический кризис в Мьянме

DPA сообщило о задержании своего журналиста в Мьянме

По данным агентства, контакта с Робертом Бочагой в настоящее время нет

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Работающий на DPA польский журналист Роберт Бочага задержан силами безопасности в Мьянме. Контакта с ним в настоящее время нет. Об этом сообщило в пятницу германское информационное агентство.

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По данным DPA , 30-летнего репортера задержали в четверг в городе Таунджи в центре страны и при этом, предположительно, его избили лица в военной форме.

"Задержание и очевидное жестокое обращение с Робертом Бочагой нас глубоко потрясли. Мы очень тревожимся о нашем коллеге", - приводятся слова главного редактора агентства Свена Гёзмана. Он отметил, что DPA  осуждает случившееся и требует от ответственных лиц немедленно освободить своего журналиста. Гёзман назвал инцидент "неприемлемой атакой" на свободу слова.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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