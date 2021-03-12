Рапота заявил, что может уйти с поста госсекретаря Союзного государства в течение недели

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил в пятницу, что может покинуть занимаемый им пост в течение недели.

"Действительно, было принято решение 25 февраля прошлого года о продлении полномочий на год, естественно, я из этого исходил. Дальше идут формальности, которые не укладываются в этот график. Я думаю, в течение недели уже как-то этот вопрос решится", - сказал Рапота журналистам на полях Международного экономического форума "СНГ - 30 лет".

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что в этот временной срок он покинет свой пост, госсекретарь ответил: "Да, я так предполагаю".