Spiegel: лидера ХДС раскритиковали из-за скандала вокруг заказа защитных масок

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Армина Лашета раскритиковали из-за скандала вокруг контрактов на поставки защитных масок и спецкостюмов. Как сообщило в пятницу издание Spiegel , речь идет о сомнительном сотрудничестве правительства земли Северный Рейн - Вестфалия во главе с Лашетом с фирмой - производителем одежды Van Laack.

На нее работает сын политика Йоханнес. В конце ноября глава компании Кристиан фон Даниэльс рассказал СМИ о том, как он получил контракт от земельных властей на поставки защитных масок, а именно, о том, что якобы посредником между Van Laack и правительством Северного Рейна - Вестфалии выступил как раз Лашет-младший.

Но одним заказом дело не ограничилось. Региональные власти закупили у фирмы спецхалатов почти на €40 млн. Позже полиция Северного Рейна - Вестфалии заказала масок на €4 млн, без объявления какого-либо конкурса. Оппозиция подвергла это критике, заподозрив региональные власти в недобросовестной конкуренции. Земельное правительство, со своей стороны, оправдывало свои действия срочностью, возникшей в условиях распространения коронавируса.

Фон Даниэльс в интервью газете Rheinische Post сообщил, что попросил Лашета-младшего дать отцу его телефонный номер, если существует заинтересованность в приобретении масок. Позже премьер Северного Рейна - Вестфалии (Армин Лашет возглавляет правительство земли - прим. ТАСС) позвонил главе фирмы и двумя днями позже даже посетил ее штаб-квартиру в Мёнхенгладбахе.

Эксперт по финансовой политике фракции Социал-демократической партии Германии в ландтаге (земельном парламенте) Северного Рейна - Вестфалии Штефан Цимкайт заявил газете Bild, что "заказы на сумму почти €40 млн не раздают в воскресенье вечером по телефону". "Должно быть исключено то, чтобы в таких случаях играли определенную роль личные отношения", - сказал Цимкайт. Он призвал провести всеобъемлющее расследование ситуации.

Скандал разгорается в крайне неудобное для Лашета время. В ближайшее воскресенье пройдут региональные выборы сразу в двух федеральных землях - Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. После них, как ожидается, будет выбран кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг и потенциальный преемник Ангелы Меркель. В случае негативного развития скандала шансы Лашета возглавить список от консерваторов могут значительно снизиться. Ранее уже несколько депутатов от ХДС/ХСС попали под подозрение в получении премий за посредничество в заключении контрактов с производителями и поставщиками защитных масок.