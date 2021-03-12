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Политический кризис в Армении

В МИД Армении не считают заявление Генштаба об отставке Пашиняна попыткой госпереворота

Как отметил министр иностранных дел Ара Айвазян, политическая ситуация в Армении "будет сглажена в соответствии с демократическими стандартами общества"

ЕРЕВАН, 12 марта. /ТАСС/. Требование Генштаба ВС об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна и всего правительства не является попыткой военного переворота. Как в пятницу сообщает МИД республики, об этом министр Ара Айвазян заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Это была политическая позиция некоторых членов Генштаба, просто политическое заявление, что само собой не подразумевает попытку военного переворота. В Армении нет элементов военного переворота. Армения продолжает оставаться демократичной, а нынешняя ситуация, как я уже сказал, будет сглажена в соответствии с демократическими стандартами нашего общества", - отметил он.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля начальник Генштаба Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке Пашиняна. Премьер в ответ заявил, что требование Генштаба является попыткой военного переворота и направил президенту Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба.

В минувшую среду Пашинян объявил, что Гаспарян уже освобожден от занимаемой должности, так как президент хотя и не подписал в срок представленный премьером указ об увольнении Гаспаряна, не стал обжаловать решение в Конституционном суде (КС). Сам Гаспарян заявил, что указ об его освобождении является антиконституционным, и решил оспорить его в административном суде.

В то же время Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить, соответствует ли конституции закон "О воинской службе и статусе военнослужащего", который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба и не подписал предложение премьера назначить на должность начальника Генштаба Артака Давтяна, который уже служил на этом посту с 2018 по июнь 2020 года.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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