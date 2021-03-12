В Каире не подтверждают факты подготовки встреч с турецкими представителями

КАИР, 12 марта. /ТАСС/. Каир опроверг в пятницу информацию о подготовке каких-либо встреч с турецкими представителями, нацеленных на возобновление отношений между Египтом и Турцией. Как заявил ТАСС высокопоставленный дипломатический источник, о встречах или подготовке к ним речь не идет.

"Никаких контактов или подготовки встреч с Турцией - прямых или непрямых - не осуществляется", - отметил он. По словам собеседника агентства, любые заявления Турции должны подтверждаться реальными действиями. "Уже не первый раз Анкара выступает с заявлениями о возобновлении контактов с Каиром, - сказал он. - Но это лишь попытки вырваться из политической изоляции в регионе. Идеологический характер внешней политики Турции, которая рассуждает о наследии османов в Ливии, доктрине "Голубой родины" (претензии Анкары на обширные территориальные воды в Эгейском, Средиземном и Черном морях) и не скрывают своих амбиций, вызывает беспокойство".

Кроме того, как сообщил ТАСС еще один источник в МИД, "Каиру важны реальные шаги, а не просто слова со стороны Анкары, и Турция должна доказать свои добрые намерения и прекратить вмешиваться во внутренние дела Египта, и тогда, возможно, позиция Египта будет меняться". "В настоящее время нет необходимости делать поспешные выводы", - указал собеседник агентства.

Между тем, телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники сообщил в пятницу, что в последние часы Анкара и Каир провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили предстоящую встречу в Каире с участием дипломатов и представителей службы разведки. Вместе с тем Египет, по данным телестанции, выдвинул условием для возобновления переговоров прекращение Анкарой "эскалации обстановки в Средиземном море".

Попытки Анкары восстановить отношения с Каиром

В пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возобновлении контактов между Анкарой и Каиром на дипломатическом уровне. "Связи были разорваны много лет назад, и поэтому невозможно наладить отношения за один день так, будто ничего и не было. Для этого нужно проводить последовательные встречи, определить дорожную карту и действовать исходя из этого, - сказал он в интервью Anadolu. - У нас есть контакты с Египтом между разведывательными учреждениями и на уровне внешнеполитических ведомств. Мы также начали контакты на дипломатическом уровне".

Кроме того, 3 марта Чавушоглу не исключил вероятности подписания с Каиром соглашения о демаркации границ в Средиземном море, чем вызвал негативную реакцию Афин. Греция не признает подписанный в ноябре 2019 года Анкарой с Правительством национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией.

Отношения между Турцией и Египтом резко ухудшились в 2013 году после свержения президента АРЕ Мухаммеда Мурси, после чего стороны отозвали своих послов. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси "тираном", а июльские события 2013 года в Анкаре характеризуют не иначе, как "военный переворот".