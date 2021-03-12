Президент Киргизии подписал указ о назначении референдума по конституции на 11 апреля

БИШКЕК, 12 марта. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении референдума по вопросу внесения изменений в конституцию республики на 11 апреля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики". <...> Согласно закону, референдум назначен на всей территории Кыргызской Республики на воскресенье, 11 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

11 марта законопроект о назначении референдума одобрили депутаты киргизского парламента.

Инициатором поправок в конституцию осенью прошлого года выступила группа депутатов. Жапаров также неоднократно заявлял о необходимости проведения такой реформы. Специальное Конституционное совещание занималось разработкой новой редакции основного закона. В начале текущего года его проект поступил в парламент.

В новом варианте конституции предусмотрено значительное усиление президентских полномочий. В частности, президент получает право определять структуру и назначать состав кабинета министров, а также руководителей региональных администраций. В случае положительного результата плебисцита глава государства сможет единолично назначать дату парламентских выборов или вводить режим чрезвычайного положения.

В соответствии с проектом конституции, в Киргизии также ликвидируют правительство, вместо которого появится кабинет министров во главе с руководителем президентской администрации. Кроме того, планируется создание народного курултая (съезда), участники которого получат право законодательной инициативы. Почти вдвое сократится число депутатов парламента, часть которых будут избирать не только по партийным спискам, но и в одномандатных округах.