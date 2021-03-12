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Польша приняла решение выслать из страны двух белорусских консулов

Такой шаг будет сделан в ответ на выдворение Белоруссией двух польских дипломатов
© REUTERS/Mike Segar

ВАРШАВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение выслать из страны двух белорусских консулов в ответ на выдворение Белоруссией двух польских дипломатов, работающих в Гродно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"В связи с продолжением недружественных жестов Минска по отношению к польским дипломатам, в рамках принципа взаимности МИД Польши принял решение о высылке генерального консула Республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из представительства в Варшаве", - написал он в пятницу в Twitter

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