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Пандемия COVID-19

Президент Словакии приняла отставку главы Минздрава на фоне разногласий по "Спутнику V"

Марек Крайчи ранее разрешил экстренное использование в стране российского препарата

ПРАГА, 12 марта. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова приняла в пятницу отставку разрешившего экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V" министра здравоохранения республики Марека Крайчи. Об этом сообщил телеканал TA3.

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Крайчи подал в отставку, чтобы урегулировать разногласия в правительственной коалиции. Они возникли после приобретения республикой не зарегистрированной в Евросоюзе вакцины "Спутник V". Чапутова, также выражавшая недовольство покупкой препарата, поблагодарила политика за работу на министерском посту и назначила временно исполняющим обязанности главы Минздрава министра финансов Эдуарда Гегера.

Между тем, согласно информации телеканала, единство правительственной коалиции и после отставки Крайчи представляется весьма шатким. Председатель входящей в ее состав либеральной партии "Свобода и солидарность", министр экономики Рихард Сулик заявил в пятницу, что не доверяет инициировавшему покупку "Спутника V" премьер-министру страны Игору Матовичу, к отставке которого он призвал сразу после объявления 1 марта о получении республикой первой партии российского препарата. Такое же мнение в связи с приобретением вакцины высказала также вице-премьер и лидер либерально-консервативной партии "За людей" Вероника Ремишова.

Против использования "Спутника V" без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств выступают таким образом две из четырех партий правительственной коалиции страны. Между тем, как ранее заявлял Крайчи, применение препарата должно начаться в стране во второй половине марта.

Экс-премьер Словакии и председатель ведущей словацкой оппозиционной партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини назвал происходящее в правительственной коалиции республики "недостойным спектаклем".

Теги
СловакияЧапутова, ЗузанаПандемия COVID-19
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