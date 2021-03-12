Глава МИД Украины в ООН призвал к участию в "Крымской платформе"

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу на встрече Совбеза ООН по "формуле Арриа" призвал ее участников присоединиться к работе "Крымской платформы". Создание этой площадки Киев в 2020 году инициировал для продвижения претензий на территорию российского полуострова на международной арене.

"Украина инициировала новый консультативный и координационный формат - "Крымскую платформу". Это гибкий международный механизм, обеспечивающий долгосрочное стратегическое видение деоккупации Крыма, для консолидации международных усилий по этим вопросам на межправительственном, парламентском и экспертном уровнях. Пользуясь этой возможностью, я приглашаю всех членов ООН присоединиться к этой инициативе", - сказал он во время выступления в онлайн-формате.

Первая встреча в рамках платформы, уточнил министр, запланирована на 23 августа 2021 года в Киеве. По словам Кулебы, по итогам ее работы участники примут документ, в котором изложат общее видение политики возвращения Крыма в состав Украины.

Встречи СБ ООН по "формуле Арриа" позволяют членам Совета Безопасности ООН обсуждать насущные проблемы не только между собой, но и с привлечением других стран, а также представителей гражданского общества. Этот формат назван в честь венесуэльского дипломата Диего Арриа, который впервые организовал подобные встречи в ООН в 1992 году, и предполагает участие всех членов Совбеза.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.